Ottobriano | cade dalla bici dopo malore | gravissimo ciclista 50enne

(Di lunedì 4 marzo 2024)(Pavia) – Grave incidente oggi, lunedì 4 marzo, a,in provincia di Pavia. Un uomo di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente inavvenuto pocole 17.30 lungo via San Giorgio. L’uomo è cadutodue ruote a seguito di un improvviso. Sul posto i mezzi di soccorso, intervenuti con elisoccorso, auto infermieristica e ambulanza. L’uomo, riferisce Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è stato trovato in arresto cardiocircolatorio e portato al San Matteo in codice rosso.Sul posto anche i carabinieri.