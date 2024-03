Otto leader dei Fratelli Musulmani condannati a morte per omicidi e violenze del 2013

(Di lunedì 4 marzo 2024) Impiccagione per aver organizzato e partecipato a una serie didi forze di sicurezza e semplici cittadini. In 8, tuttidei, protagonisti delle battaglie delnelle piazze del Cairo sono statialla pena didal tribunale penale egiziano per la sicurezza dello Stato. Tra loro anche l’ottava guida suprema Mohammed Badie, 80 anni, e la guida ad interim Mahmud Ezzat. La Corte ha inoltre condannato all’ergastolo 37 persone, sei a 15 anni di carcere e altri 7 a 10 anni. Contestualmente, 21 imputati sono stati assolti dalle accuse. Erano tutti in carcere, arrestati in momenti diversi, mentre altri, tra cui Badie, erano già statiper altri capi d’imputazione. Movimento ...

