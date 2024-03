Ostia | rientrano a casa e lo trovano impiccato | morto un uomo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 marzo 2024) Macabro ritrovamento adove il cadavere di unè stato trovato all'interno di un'abitazione. La vittima si sarebbe suicidata impiccandosi. Il dramma. Sono rientrati ae lo hanno trovato senza vita. Tragedia ieri sera sul litorale, a, dove undi 67 anni si è ucciso – sembrerebbe – impiccandosi. E' successo in Corso Duca di Genova: la scoperta intorno alle 20.00 di domenica 3 marzo 2024. Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto è intervenuta la Polizia unitamente ai sanitari dl 118. Purtroppo per l'non c'era già più niente da fare. Secondo quanto ricostruito il 67enne era ospite indi conoscenti: il dramma si sarebbe consumato quando nell'abitazione non c'era nessun altro.