Osso ritrovato in spiaggia | esame del Dna per risalire alla vittima

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è in attesa dell’esito dell’sul DNA dell’artosulladi Licinella, a Capaccio Paestum, per venire a capo del mistero circondato attorno al ritrovamento casuale da parte di un turista tedesco che, a spasso sullacon il suo cane, ha rinvenuto un pezzo di tibia con calzini e scarpa. La Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno ha disposto il sequestro dei resti sui quali bisognerà eseguire una serie di esami compreso quello della DNA per cercare di dare un volto. Al momento l’arto, una tibia con piede destro, è custodito presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli mentre i carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del comandante Giuseppe Colella, indagano ad ampio raggio per capire e ...