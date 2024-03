Oscar 2024 | tutte le nomination | quando vederli in tv | previsioni

(Di lunedì 4 marzo 2024) (Adnkronos) – Glisi avvicinano a grandi passi e l’appassionante gioco del ‘toto vincitori’ comincia ad essere sempre più incandescente. La cerimonia di assegnazione della 96esima edizione degli Academy Awards si svolgerà domenica prossima, 10 marzo, al Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles. In Italia sarà possibilein diretta su Rai1, nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo.s e‘Oppenheimer’, uno dei grandi successi dell’anno (oltre 950 milioni al box office globale), continua a essere in pole per la vittoria e, dopo ben cinqueandate ‘in bianco’, potrebbe regalare la prima statuetta a Christopher Nolan. Il biopic sul fisico J. Robert Oppenheimer, che con una squadra di scienziati durante il Progetto Manhattan arriverà allo sviluppo della ...

