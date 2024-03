Oroscopo Paolo Fox martedì 5 Marzo 2024 | Toro indeciso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’diFox per oggi,Ariete Durante la giornata di oggi sarà molto buono l’amore: le coppie sono stabili grazie a Venere in aspetto molto favorevole. Possibile qualche disagio al lavoro, ma c’è comunque una lenta crescita. Tranquilli.In amore ci sono Mercurio, Venere e Marte contrari, potrebbe tornare qualche indecisione di troppo. Passate del tempo con chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, non compromettete il vostro lavoro pensando che le cose non cambieranno. Gemelli La Luna sarà presto nel vostro segno, in amore è importante che affrontiate le difficoltà familiari con leggerezza. Per quanto riguarda il lavoro, siete confusi. Non vorreste cambiare e non dovreste farlo se non c’è certezza di migliorare. Cancro Dovete essere più positivi. ...