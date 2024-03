Ordine d’arrivo Tirreno-Adriatico 2024 | prima tappa | Juan Ayuso beffa Filippo Ganna | terzo Jonathan Milan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Oggi, lunedì 4 marzo, si è disputata a Lido di Camaiore ladelladi ciclismo su strada: è andata in scena una cronometro individuale di 10 km che ha visto al via 175 corridori. Il migliore è stato lo spagnolo(UAE Team Emirates), il quale ha preceduto di 1?(INEOS Grenadiers), secondo in maglia tricolore, e di 12? l’altro azzurro(Lidl – Trek),, ed il britannico Ethan Vernon (Israel – Premier Tech), quarto.battuto per 1” da. Convinconoe ...