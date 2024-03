Ora recuperiamo le energie per venerdì sera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Coach Mecacci dimostra la sua delusione in sala stampa dopo il ko della sua Sella contro Torino. Una gara che già si preannunciava difficile dopo una settimana di allenamento complicata, come lo stesso tecnico aveva anticipato prima del match. "Complimenti doverosi a Torino, che conferma di essere una squadra fisica e solida, che fa dell’intensità il proprio marchio di fabbrica – spiega Mecacci –. Direi che oggi si è visto che avevamo avuto una settimana difficile di allenamenti. Siamo partiti bene nel primo quarto, poi Torino ha alzato l’aggressività sui nostri palleggiatori e siamo andati in difficoltà. Le 20 palle perse penso siano il dato che meglio spiega questa situazione. Alcuni tiri ce li hanno tolti loro lavorando bene sui cambi sistematici, alcuni tiri piedi a terra proprio non sono entrati ed è difficile vincere fuori con queste percentuali. Loro hanno spaccato la ...