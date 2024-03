Ora è urgente un’operazione trasparenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Canè Una cosa è certa: mai la privacy è stata tanto violata, disattesa, sbeffeggiata, da quando il mondo vigila su di lei. Da quando firmiamo migliaia di carte per garantirla e garantirci, sotto gli occhi di una telecamera di sorveglianza, e con una cellula telefonica che segnala la nostra posizione. Se ci mettiamo anche lo spionaggio illegale, beh, forse è il momento di attivare qualche filtro in più. Di sicuro è bene che la magistratura indaghi e spieghi per filo e per segno cosa e perché è successo nella vicenda del maxi dossieraggio messo in atto da un ufficiale della Finanza, con l’input e la copertura di un magistrato dell’Antimafia, e il terminale compiacente di qualche giornalista. Una vicenda che non riguarda cittadini comuni, ma politici e vip, in un mix fangoso in cui l’unica cosa nitida, è che i politici sono di una sola parte: quella degli attuali partiti di governo. ...