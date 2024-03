Opzioni Android da modificare nelle impostazioni per migliorare l' ' esperienza

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 4 marzo 2024) Chi è alle prime armi conpuò anche evitare di installare nuove app, visto che spesso basta conoscere a fondo il sistema per scoprire che le migliori funzioni sono già incluse e non è necessario scaricare nulla. Per trovare queste funzioni ci sono delleda attivare che possonol'durante l'utilizzo del telefonoo del tablet. Per la maggior parte sonopresenti in ogni smartphone, anche se qualche produttore potrebbe avere dei menù diversi. LEGGI ANCHE:nascoste nell'app Google 1) Disattivare notifiche app Alle volte si scarica un gioco o una semplice applicazione che, senza nemmeno utilizzarla, invia delle notifiche con pubblicità o inviti a giocare regolarmente. Senza ...