Operativa da oggi la nuova base aerea della Nato in Albania

Castel Volturno . È operativa , da questa mattina, la Tenenza dei Carabinieri di Castel Volturno (CE) con sede in viale degli Ibiscus della località Pinetamare , ... (casertanotizie)

Sicurezza sui treni, capitreno con le bodycam in Emilia-Romagna: Le bodycam sono potenzialmente in grado di effettuare anche registrazioni sonore e trasmettere immagini in tempo reale alle sale operative. Queste ulteriori funzioni saranno però oggetto di futuri ...parma.repubblica

Un sedicenne muore sotto una valanga in Alto Adige. Maltempo sull'Italia DIRETTA: La protezione civile regionale passa dalla fase Operativa di preallerta a quella di attenzione, mantenendo costante la sorveglianza su eventuali fenomeni di dissesto sul territorio regionale. Dalle 16 ...ansa

Antares Vision in rally a Piazza Affari dopo le parole del nuovo ad Gianluca Mazzantini. Il commento di Equita: Balzo del titolo in borsa dopo le dichiarazioni sulla stampa locale di Brescia del ceo Mazzantini e del presidente Zorzella Antares Vision inverte la rotta con il nuovo ad Mazzantini. Lunedì 4 marzo ...milanofinanza