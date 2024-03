OpenAI ha ingannato gli investitori?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Altri guai in vista per l’azienda di Sam Altman. Parallelamente alla causa intentata da Elon Musk nei confronti dell’azienda di San Francisco, c’è un’altra vicenda che fa tremare i polsi tra i vertici della stessa società nata nel 2015. La SEC americana – potremmo definirla l’equivalente della Consob italiana – ha deciso di avviare un’indagine contro. Le accuse di partenza sono piuttosto fumose e rientrano nella categoria dello “standard”, ma il tema è comunque molto delicato, tirando in ballo la trasparenza nelle comunicazioni precedenti e successive al licenziamento (poi rientrato) di Sam Altman del novembre scorso. LEGGI ANCHE > L’AGI e il contratto di licenza trae Microsoft Piccola premesse necessaria: la SEC (la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti) è solita aprire indagini di questo tipo. Soprattutto se si parla ...