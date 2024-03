Open Var | Rocchi | ‘Inter-Atalanta? Ok annullare il gol di De Ketelaere | braccio di Miranchuk in posizione innaturale’|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 4 marzo 2024) 2024-03-04 01:07:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Nel corso diVAR, format su DAZN, il designatore arbitrale Gianlucasi è soffermato su Inter-. In particolare, è stato analizzato il gol annullato a Charles Desullo 0-0, questo l’audio tra arbitro e VAR: “Pallone perso, possibile DOGSO. Controlliamo tutto dall’inizio. Luisi lamenta di un colpo. Per me non è fallo. E’ uno scontro di poca entità. Adesso mi fai vedere se tocca con il. La tocca Bastoni. E’ mano. E’ largo, è punibile. Eventuale mano. Consiglio un OFR per possibile mani di, ilè largo e per noi è molto punibile”. Una volta rivista l’azione, l’arbitro Colombo ...