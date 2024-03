Onde radio e droni. Cos'è successo alla Nave Duilio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dopo Usa, Regno Unito, Francia e Germania, anche la nostra Marina ha dovuto rispre al fuoco degli Houthi. L’episodio di sabato 2 marzo non deve però trarre in inganno: ancora non è possibile sapere se il bersaglio del drone – o più- lanciati dai ribelli yemeniti fosse deliberatamente laitaliana in quanto tale, oppure soltanto una delle unità a portata di autonomia dell’ordigno. Sta di fatto che prima ancora che una traccia apparisse sul radar della Caio, a illuminare la nostra fregata potrebbe essere stato il fascio diprovenienti da un radar iraniano, necessario per orientare il lancio ostile. Oppure emesse da un drone che operava in alta quota o, ancora ma meno probabile, da un’altra. Sono analisi, queste, che possono fare per esempio i nostri ...