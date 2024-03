Omicidio Nizza Monferrato | niente carcere per la 19enne che ha ucciso il padre | resterà in comunità

Ci sarebbe una lite in famiglia all’origine di un terribile Omicidio che ha sconvolto la comunità di Nizza Monferrato , comune di circa 10mila abitanti in ... (thesocialpost)

Omicidio di Nizza Monferrato, la ragazza accusata di aver ucciso il padre non va in carcere. Resterà in una struttura protetta: Alessandria - Il fermo della giovane accusata di avere ucciso il padre al culmine di una lite a Nizza Monferrato è stato convalidato ... come deciso già la sera stessa dell'Omicidio. E potrà ...ilsecoloxix

Delitto Nizza Monferrato, scattano gli arresti domiciliari per la 19enne indagata: Nizza MONFERRATO- All’esito dell’udienza di convalida tenutasi ... elettronico presso la comunità dove si trova attualmente. La 19enne è indagata per Omicidio volontario aggravato.telecitynews24

Niente carcere per la 18enne che ha ucciso il padre violento, arresti domiciliari in comunità: “Volevo difendere mamma, ma non volevo ucciderlo” aveva spiegato al pm. Makka Sulaev, dopo l’interrogatorio di garanzia, non andrà in carcere ma resterà nella comunità protetta dove si trova già da ve ...ilfattoquotidiano