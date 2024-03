Oliveri (Aspi): "Piano 2024 prevede assunzione 950 persone": Lo ha detto Elisabetta Oliveri, presidente di Autostrade per l’Italia (Aspi ... dove è stata realizzata una delle più rilevanti gallerie a tre corsie in Europa, le cantierizzazioni avviate sulla A14 e ...notizie.tiscali

Oliveri: "Avvio lavori tunnel subportuale Genova frutto grande collaborazione": Sono le parole di Elisabetta Oliveri, presidente di Autostrade per l’Italia (Aspi), a margine dell’inaugurazione dei lavori per la realizzazione del tunnel subportuale di Genova, che modificherà ...adnkronos

Parte cantiere tunnel subportuale di Genova, primo tunnel sottomarino in Italia: (Adnkronos) – Sono partiti questa mattina in via ufficiale i lavori del Tunnel subportuale di Genova, il primo tunnel sottomarino mai realizzato in Italia e il più grande in Europa. Si tratta di un’op ...sardegnareporter