Oggi Morena Zapparoli | ex Signora Funari | sarà ospite a La Volta Buona su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice Caterina Balivo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 4 marzo 2024), l’ex moglie del grande Gianfranco, è legata ormai da tredici anni con Antonio Presta l’uomo che la fece innamorare tre anni dopo la scomparsa del giornalista e conduttore tv. Pur essendo un grande amore, i due non hanno mai ostentato la loro relazione eha confessato di apprezzare molto il suo compagno proprio per la sua sensibilità e il rispetto mostrato per lei e per il suo precedente matrimonio. L’amore parte da se stesse: è la ...