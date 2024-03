“Oggi l’avvisano e crolla” Grande Fratello | arriva la peggiore comunicazione per Greta | “Che farà?”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tutto pronto per la 41esima puntata del2023, che si sta facendo sempre più avvincete e intrigante dopo mesi di noia dovuta all’unica dinamica del cast contro Beatrice Luzzi. Essendo la prima a ricoprire il suo di finalista e quindi intoccabile gli equilibri stanno cambiando. Chi sarà il preferito stasera. Mancano poche ore al debutto della nuova puntata dello show di Alfonso Signorini che una volta chiuso il televoto dovrà svelare il nome del meno votato, che sarà destinato al nuovo televoto per l’eliminazione di mercoledì. In parallelo continuano le votazioni per il preferito della settimana al2023., il momentoperAl momento in nomination, ci sono ancora la fortissima ...