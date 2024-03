Occupato il liceo Parini a Milano | tensioni fuori la scuola | un prof prende ad “ombrellate” gli studenti

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024 Ildiè statoe questa mattina ci sono stati attimi di grande tensione tra gli occupanti e alcuniessori. Circa 400hanno infatti impedito l’ingresso ai ragazzi che volevano entrare per seguire le lezioni e agli stessiessori. Uno deiha perso la pazienza e, agitando l’ombrello verso gli, ha cercato di sfondare il portone. “È stata dura, ma siamo riusciti a occupare, abbiamo chiuso le porte e iessori sono rimasti. Con la Digos abbiamo già trattato. Ci stiamo dividendo in gruppi per avviare le assemblee e abbiamo un servizio d’ordine” – hanno spiegato dall’organizzazione ...

Alcuni studenti del liceo Parini di Milano hanno organizzato un picchetto per non far entrare prof e compagni. Uno dei docenti, però, ha perso le staffe e ha ... (fanpage)

Maltempo in Liguria, isolato per frana il paese di Corniglia: A causa del maltempo in Liguria, i 130 residenti di Corniglia, alle Cinque Terre, sono rimasti isolati per una frana che ha bloccato la Sp30.lettera43

Occupato il liceo classico Parini di Milano: «Protestiamo contro gli abusi delle forze dell’ordine e scuola della competizione»: Il liceo classico Parini di Milano è stato Occupato dagli studenti per protestare contro gli abusi delle forze dell'ordine.lettera43

Milano, Occupato il liceo Parini: Occupato questa mattina il liceo classico Parini a Milano. Qualche centinaio di studenti ha Occupato la scuola questa mattina. Diverse le attività messe in ...lapresse