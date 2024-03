Occupato il liceo classico Parini di Milano | è la sesta occupazione in città da inizio anno

(Di lunedì 4 marzo 2024)dell': la quarta settimana di mobilitazione si apre alanche in vista dello sciopero studentesco dell'8 marzo (o lotto marzo com'è stato ribattezzato). Questa mattina il blitz in via Goito. Tra le richieste indirizzate al ministro Giuseppe Valditara anche il cambio del nome del ministero dell'Istruzione e del merito. Quel "merito" secondo i liceali è "una proiezione di una scuola individualista e competitiva, dove il valore di una persona si misura in numeri". Rivendicano più sostegno psicologico, una revisione del Pcto (ex alternanza scuola e lavoro), più attualità tra i banchi. Tra i punti, il conflitto israelo-palestinese e "le manganellate agli studenti". Qui le motivazioni degli occupanti.

