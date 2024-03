Obesità nel Mondo | una crescita epidemica che coinvolge milioni di vite

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’. Continuano i ricoveri con molti posti ospedalieri occupati L’è un problema globale in costante, con oltre un miliardo di persone che ne soffrono nel, secondo un’analisi pubblicata sulla rivista The Lancet in occasione della Giornata mondiale dell’del 4 marzo 2022. Questi dati allarmanti indicano che 159di bambini e adolescenti e 879di adulti sono attualmente colpiti da questa epidemia, con numeri in costante aumento. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolinea l’importanza di prevenire e gestire l’fin dalla prima infanzia, attraverso l’adozione di una dieta sana, l’attività fisica e cure adeguate quando necessario. Egli insiste sulla necessità ...