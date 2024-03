Nuovo scandalo in F1? Ben Sulayem sarebbe intervenuto per influenzare delle scelte in un GP

(Di lunedì 4 marzo 2024) Neanche il tempo di mettere da parte il caso Horner e di completare il primo weekend del Mondiale, che subito si accendono i fari sulla Formula 1 e non in positivo. Come rivelato dalla BBC, infatti, ciunnel quale è avvolto il Circus. Mohammed Ben, presidente della Federazione Internazionale,(giusto usare per il momento il condizionale) indagato per aver influenzato un Gran Premio. Scendendo nel dettaglio, stiamo parlando del GP d’Arabia Saudita della passata stagione: ricordiamo infatti la querelle sul finale, con la penalità prima assegnata e poi revocata a Fernando Alonso che in quell’occasione ha agguantato il podio numero 100 della carriera. Secondo le rivelazioni anonime arrivate al quotidiano britannico Benavrebbe contattato lo ...

