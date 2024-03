Nuovo record per le emissioni di CO2 | nel 2023 sono state emesse 37 | 4 miliardi di tonnellate

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nonostante la domanda energetica globale in aumento, ledi CO2 legate all’energia nelhanno registrato un’impennata, seppur contenuta grazie alla crescita delle fonti rinnovabili. È quanto emerge da un’analisi dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (Iea), che evidenzia il ruolo chiave di tecnologie come solare fotovoltaico, eolico, nucleare e auto elettriche nel contrastare l’uso di combustibili fossili. L’Iea stima che, senza l’apporto delle energie pulite, l’aumento delledi CO2 negli ultimi cinque anni sarebbe stato tre volte superiore. Un dato allarmante che sottolinea l’urgente necessità di accelerare la transizione energetica verso un futuro più sostenibile. L’analisi evidenzia inoltre come le economie avanzate abbiano registrato un calodelle ...