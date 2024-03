Nuovo iPhone SE 4 in mostra | tutti i dettagli trapelati

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ci sarà il lancio di unSE 4 in futuro? Unmelafonino di fascia media sarebbe in progettazione e, ad inizio marzo, dei rendering CAD mostrerebbero proprio il dispositivo pensato da Apple. Per quanto non ci sia alcuna certezza su quanto bolla in pentola in quel di Cupertino, l’aspetto esteriore del successore dell’SE 3 è assolutamente plausibile. L’immagine di inizio articolo mostrerebbe proprio l’aspetto del futuroSE 4. Nel complesso, il design non sarebbe molto dissimile da quello dell’14. In particolare, è giusto porre subito l’accento sulla presenza del notch nella parte alta del display. Questa sezione includerebbe anche il Face ID per il riconoscimento facciale. Dunque, per la prima volta, Apple introdurrebbe questa preziosa novità per ...