Nuovo codice della strada | c’è un urgente bisogno di educazione al rispetto dei limiti di velocità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 4 marzo 2024) In un’acuta analisi sui ragazzi d’oggi e la rete bucata, Walter Veltroni ha inserito un’intelligente similitudine che offre lo spunto per una riflessione sulla sicurezzale. “Anche l’automobile è stata una grande scoperta. Prima si viveva peggio. Ma non per caso – osserva Veltroni – abbiamo inventato il, la cintura di sicurezza, idi, accettato la patente e persino id’età. E, come dimostra la vicenda dei 30 km all’ora, non smettiamo ancora di preoccuparci di mettere in armonia ildi movimento con la vita umana e la sua salvaguardia” (CorriereSera, 9 febbraio 2024). Novità esono due parole chiave nel linguaggio quotidiano degli utenti ...