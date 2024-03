“Nuovo arrivo in famiglia” È Chanel Totti a farlo sapere con annuncio e foto sui social

(Di lunedì 4 marzo 2024) Riflettori sempre accesi su Francescoe Ilary Blasi. Le pratiche per il loro divorzio vanno avanti spedite in tribunale. Almeno su questo fronte per ora nulla da segnalare. La storia della coppia è davvero finita. Ma ci sono comunque da dare aggiornamenti importanti che riguardano la loro, sempre più allargata. La notizia è freschissima. L’è arrivato poco fa da, la figlia 16enne die Blasi. La ragazza è intervenuta con una Stories su Instagram, la piattaformadove è sempre molto attiva.ha pubblicato un video accompagnato da un messaggio chiaro: “Nuova arrivata”. Seguono immagini sulle note di una canzoncina. Si tratta di una notizia positiva che porterà scuramente molta gioia nella vita della ragazza e non ...

Un nuovo arrivo in studio a Uomini e Donne sconvolge l’equilibrio di Ida Platano e anche il pubblico presente Prosegue con grande successo la messa in onda ... (cityrumors)

Bologna, 1 marzo 2024 – Il primo weekend di marzo porterà tanta pioggia ma anche tanta neve (forse quest’ultima a quote troppo elevate per il nostro ... (ilrestodelcarlino)

Chris Evans amerebbe girare un fantasy tipo Il signore degli anelli e il cast della Trilogia approva il tutto: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una ...badtaste

Pixar realizzerà il primo musical della sua storia, Ducks: Elemental: cosa ci aspettiamo dal Nuovo film Pixar Tra le uscite Pixar in arrivo vi sono parecchi seguiti, a partire da Elio, spinoff dell'hit "italiana" Luca, passando per gli attesi Toy Story 5 e ...movieplayer

Apple: svelati i dettagli di 16 nuovi dispositivi: Sono stati diffusi i dettagli relativi ai chip di 16 nuovi dispositivi a marchio Apple, 8 dei quali con chip A14 Bionic, A17 Pro e M2.punto-informatico