Nuovi prodotti e acquisizioni. Torcinatura . Padana cresce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) SONO I COLORI FLUO delle bobine di tessuti sintetici sempre più performanti a rapire l’attenzione quando si entra nella, un’azienda che opera nel settore tessile di trasformazione filati tramite operazioni di testurizzazione ad aria e torcitura di filati. Le fibre trattate vanno dal poliestere regolare a quello per out door, al ritardante di fiamma, dal nylon al pararamidico. Sono l’accurata ricercatezza nelle materie prime e nei macchinari più moderni, talvolta sapientemente modificati, a permettere risultati tanto diversi, tecnicamente avanzati e di qualità eccellente. La stretta collaborazione con la clientela permette a questa azienda tessile di sviluppareinnovativi e su misura. "Per noi è davvero molto importante la sostenibilità, sono infatti tante le certificazioni di prodotto conseguite e la ...