Nuova settimana | ma la pioggia non dà tregua a Bergamo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il vortice ciclonico arrivato domenica dalla Francia causerà un nuovo peggioramento anche nella prima parte di lunedì. In seguito lo scenario meteorologico previsto per lasarà caratterizzato da un’alternanza di giornate instabili alternate a pause asciutte. Le previsioni di Marco Bianchini del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 4 marzo 2024 Tempo Previsto: la notte e al mattino ultime precipitazioni sparse sui settori orientali e sulle pianure. In seguito cessazione dei fenomeni e nuvolosità sparsa sull’intero territorio con aperture più ampie dal pomeriggio a partire dai settori occidentali.Temperature: minime in pianura comprese tra 7/9°C. Massime in pianura comprese tra 14/16°C.Venti: deboli generalmente occidentali in pianura. Localmente moderati nord orientali sul mantovano. Martedì 5 marzo 2024 Tempo Previsto: cieli generalmente poco ...

