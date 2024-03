“Nuova arrivata in casa” Chanel Totti | il tenero annuncio sui social

(Di lunedì 4 marzo 2024), la figlia 16enne di Ilary Blasi e l’ex marito Francesco è una delle giovani teen più seguite su Instagram, con oltre 500mila followers. Molto attiva suipubblica post e storie della sua vita da sogno con accessori di lusso e viaggi in giro per il mondo. È fidanzata con Cristian Babalus, 20anni, TikToker molto seguito già papà di una figlia di un anno. Nelle ultime oreha condiviso una Instagram stories in cui presenta ai suoi fan la, vediamo di chi si tratta. Leggi anche: “Una meravigliosa sorpresa”: Ilary Blasi e Bastian, la dolce notizia Leggi anche: Chiara Ferragni, la reazione di Selvaggia Lucarelli dopo l’intervista da Fazio La vita da sogno di...

L’Inter Women torna in campo per affrontare il Como, nel match valido per la quindicesima giornata della Serie A femminile eBay 2023/24. Calcio d’inizio in ... (inter-news)

A quarant'anni dall'uscita della GSX-R, Suzuki presenta la nuova GSX-8R . In tre colorazioni (Blu Miami, Argento New York e Nero Parigi), a un prezzo di 9.700 ... (ilgiornale)

Alla Vigor Basket servono i tempi supplementari per vincere con Valdiceppo: Una squadra che ha tre giocatori molto importanti che dovremo controllare. I nuovi arrivati Con Sacchi a inizio settimana ci siamo allenati molto bene, purtroppo si è fatto male dopo un allenamento e ...viverecamerino

Rumour: il porting per PC di Ghost of Tsushima potrebbe essere annunciato presto: coloro che non l'hanno ancora giocato su PC sperano di poter vedere una Nuova versione del gioco originale. Secondo il co-fondatore di XboxEra Nick Baker, una versione PC di Ghost of Tsushima potrebbe ...gamereactor

Nuovi iPad e Mac in arrivo Apple…": Il fatto che nuove generazioni di iPad e Mac siano nei piani di Apple non è certamente una sorpresa, ci mancherebbe. I dubbi infatti non riguardano il “se”, ma il “quando”. A tal… Leggi ...informazione