Nuotatore vince l’oro | poi durante l’intervista sente un avviso | squalificato per una regola assurda

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ha fatto scalpore negli Stati Uniti quanto avvenuto nella finale dei 1500 metri in una competizione a livello universitario: Owen Lloyd aveva stravinto la gara, ma la sua gioia si è trasformata poco dopo in disperazione quandol'intervista ha appreso in diretta di essere statoper una, contestata anche dal secondo classificato, che è stato promosso primo: "È lapiù stupida del nuoto".

