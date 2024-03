Nonno si ‘vendica’ con le nipoti che non lo vanno mai a trovare | l’eredità è una busta con 50 sterline su un patrimonio di 500mila

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Londra, 4 marzo 2024 – Avere unricco e non ricevere (quasi) nulla della sua eredità… e per una buona ragione, almeno a detta della legge. È quanto successo a Carol Gowing, Angela St Marseille, Amanda Higginbotham, Christine Ward e Janet Pett, cinque donne britanniche che, alla morte delFrederick Ward senior nel 2020, si sono viste recapitare unacontenente 50ciascuna. L’interodel 91enne, che ammontava a circa, è andato quasi totalmente ai figli Terry e Susan. Secondo quanto raccontato dal Daily Mail, Ward aveva redatto il suo testamento nel 2018, decidendo di non lasciare nulla alle cinque figlie del suo primogenito Fred Jr., scomparso nel 2015, irritato dal fatto che non lo andassero mai a ...