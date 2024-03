Nonni della Rsa e bimbi di scuola. Progetto insieme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024)rsa Maffi di Mezzana incontrano i bambiniprimaria Mameli. Sorrisi e mani che si intrecciano: prosegue il"A che gioco giochiamo?". Alla rsa di Mezzana, una delle caseFondazione Maffi, è in corso unche regala pomeriggi di spensieratezza. Protagonisti gli alunniclasse IVprimaria G. Mameli di Mezzana che stanno imparando, incontro dopo incontro, a conoscere iospitati dalla struttura. Fratelli e Sorelle Preziosi (Alba, Annamaria, Bruna, Grazia, Mario, Giancarlo, Pierluigi) che attendono con ansia il loro arrivo per realizzarepiccoli lavoretti artigianali. Una collana con il tessuto e le perline colorate, mini-sedie in legno ...