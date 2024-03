Nonantola | quattro gol per ripartire La Pieve rivede la luce Formigine sorpreso in casa

(Di lunedì 4 marzo 2024) LA4 AGAZZANESE 1 LA: Ortensi, Lo Bello, Bellentani, Cehu, Gobbi, Canalini, Quitadamo (83’ Belfakir), Lupusor, Cheli (90’+ 1 Bevini), Margotta (75’ Boriani), Diallo (86’ Rizzi). A disp.: Fiorito, Barbati, Erihioui, Coscarella, Pederzani. All. Chezzi AGAZZANESE: Borges, Bragalini, Barba, Mastrototaro, Reggiani (78’ Favari), Vago G., Koci (53’ Farina), Soumahoro (53’ Pastorelli), Forbiti, Gueye (51’ Diaw), Imprezzabile (53’ Moltini). A disp.: Di Maio, Vago A., Riccardi, Cloralio. All. Piccinini Arbitro: Cavalazzi di Lugo Reti: 55’ (rig.) Forbiti, 68’ Quitadamo, 71’ e 73’ Margotta, 80’ Cheli Note: espulso al 50’ Vago G., ammoniti Vago G., Margotta, Reggiani, Barba e Favari Lascaccia i fantasmi della crisi e dopo 3 mesi e 10 gare ritrova la vittoria (la prima per mister Chezzi), accorciando a -4 dalla ...

