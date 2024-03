Non può essere un diritto Aborto in Costituzione | Francia prima al mondo | la rivolta del Vaticano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) "Fierezza francese, messaggio universale”: così il presidente Emmanuel Macron ha commentato l'introduzione della libertà diin. Lo ha deciso il Congresso, che oggi ha riunito a Versailles 925 deputati e senatori, dopo la convocazione decisa da Macron. Presente il premier Gabriel Attal, che ha detto: “Abbiamo un debito morale” dopo decenni di “lacrime e sangue” delle donne costrette ad abortire in clandestinità. Poi, riferendosi alle donne americane, ungheresi, polacche, ha aggiunto: “Ilall'interruzione di gravidanza resta minacciato”. "La legge - ha spiegato Attal - determina le condizioni in cui si esercita la libertà garantita per la donna di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza”. Si tratta, nello specifico, della modifica all'articolo 34, ora inserita nella ...