Non le credo | Mieli perde la pazienza con Serracchiani | la verità sull' allarme fascismo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Gira gira la sinistra in Italia come in Europa torna sempre lì, l'. Come visto al congresso romano del Pse, iil Partito socialista europeo, dove gli scontri di Pisa tra manifestanti e forze dell'ordine sono diventati la leva per agitare lo spauracchio dell'estrema destra. Deboradel Pd rivendica quanto detto dai leader socialisti europei alla Nuvola di Fuksas. "Concordiamo che reagire a uno sputo con una manganellata è sproporzionato?”, afferma la dem. Deluso da quanto visto sul palco del congresso che ha espresso la candidatura di Nicolas Schmit, politico del Lussemburgo, a presidente della Commissione europea,ribatte colpo su colpo durante la puntata di lunedì 4 marzo di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4. "Siamo tutti consapevoli che il rischio Genova ...

“Vi dico solo una cosa, che capiranno in pochi: Gear 5”. Ha salutato così ai microfoni della Rai Lorenzo Simonelli dopo aver conquistato un clamoroso posto in ... (metropolitanmagazine)

Non è bastato il cambio d’allenatore per il Sassuolo , che nello scontro diretto del Bentegodi contro il Verona ha rimediato l’ennesima... (calciomercato)

Mauri: “Vlahovic è molto teso nelle partite contro le big”: credo comunque che sia pronto per il grande salto”. “PECCATO PER BERARDI” – “L’infortunio di Berardi Dispiace, è un giocatore imprescindibile per il Sassuolo. Era appena rientrato da un infortunio, ...tuttojuve

Caso Martina Rossi, il padre: “Scarcerati i due condannati nonostante non abbiano mai chiesto scusa. La mia pena invece è incalcolabile”: Caso Martina Rossi, parla il padre dopo la notizia dell'affidamento in prova dei due condannati per la morte della ragazza: "Com’è possibile concedere una cosa del genere a due che non hanno mai chies ...ilfattoquotidiano

Ravanelli: "Grande Juve a Napoli, il pari le stava stretto. Su Nonge, Vlahovic e Chiesa...": Fabrizio Ravanelli, ex attaccante italiano, è intervenuto come ospite ai microfoni di TVPlay: il suo commento dopo la sfida tra Napoli e Juve. “IL J-MEDICAL ...tuttojuve

CANOVI A RFV, T.Motta Viola non l'ha mai chiesto: Dario Canovi, decano dei procuratori sportivi, ha parlato su Radio FirenzeViola nel corso di "I Conti della Sette". Queste le dichiarazioni: Belotti può rivelarsi ...firenzeviola

Alti ufficiali tedeschi al telefono parlano di un possibile attacco al ponte della Crimea: ma non credo che un tentativo di soluzione ad interim, immagina la stampa se avessimo i nostri a Schrobenhausen o se passassimo dalla Polonia in auto, non è una soluzione accettabile», dice uno degli ...video.corriere