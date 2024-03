"Non dirmi cosa fare". Così Sara Ruschi è stata uccisa dal compagno marocchino

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 4 marzo 2024) Secondo il tribunale di Arezzo, a scatenare la furia omicida del trentottenne Jawad Hicham, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso la compagna e la suocera, sarebbe stato uno scambio di insulti fra le parti capace di far esplodere una situazione ormai critica e compromessa da tempo