Noemi e Federica Carta a Roma per LAZIOSound

(Di lunedì 4 marzo 2024) foto di Attilio Cusani– L’8 marzo– il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio, realizzato in collaborazione con LAZIOcrea, per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio – porta sul palco dell’Auditorium Conciliazione diuna serata all’insegna della musica, dei giovani e delle eccellenze del territorio conin uno speciale concerto che vedrà l’apertura di due vincitori, Guidobaldi e Lorenzo Luiselli, e. Il concerto sarà l’occasione per omaggiare la Giornata Internazionale della Donna ospitando nel teatro di Via della Conciliazione una delle più apprezzate cantanti italiane, una voce potente e al tempo stesso raffinata che, con oltre 15 anni di carriera alle spalle, porterà sul palco i suoi ultimi lavori ...