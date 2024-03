Nocera Inferiore | al via “Una rete di sicurezza”

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 4 marzo 2024) In un mondo dove la tecnologia avvolge quotidianamente e completamente le vita dei ragazzi, è diventato fondamentale educarli ad un uso consapevole del web. Da qui l’esigenza di farecon le principali istituzioni impegnate in questa sfida. Lunedì 11 marzo, alle ore 9.30, nell’Aula Bunker del Tribunale diè in programma la V edizione di “Unadi” con la simulazione di un processo penale, organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati – Distretto di Salerno, in collaborazione con la Polizia Postale e l’Ente Autonomo Giffoni Experience. All’evento parteciperanno il presidente dell’ANM – Distretto di Salerno, Dr.ssa Maria Zambrano, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno Dr. Pietro Indinnimeo, i Pubblici Ministeri Dr.ssa Claudia Colucci ...