No! Questo video non mostra un vero attacco degli Houthi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un missile vola basso sul mare poco prima che la scena venga avvolta completamente dall’oscurità della notte. Dopo aver superato diverse navi, ne colpisce una.è quanto si vede in unvirale in queste ore sui social. Chi lo condivide sostiene che si tratti della ripresa di unche avrebbe colpito quattro navi, tra cui la USS Laboon – erroneamente traslitterata come Labone – della marina militare statunitense. In realtà, ilnonun, ma è tratto da ungioco Per chi ha fretta: Circola unche mostrerebbe un missilecolpire la nave statunitense Laboon. In ...