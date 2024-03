No! L’essere umano non ha prodotto solo il 3% della CO2 nell’atmosfera

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’ex pilota automobilistico australiano Alan Jones se la prende con gli ambientalisti, che secondo lui si lancerebbero in teorie infondate visto che – secondo lui – non conoscono la concentrazione dell’anidride carbonica e quanta di questa sia stata prodotta dagli esseri umani. Jones sostiene in un video virale sui social che la CO2 sialo 0,04% dei gase che gli esseri umani abbianoil 3% di questa quantità. In realtà, però, le attività umane hannooltre un terzo dell’anidride carbonica presente attualmente, avendo causato un aumento del 51% rispetto alla concentrazione del periodo preindustriale. Quindi,non hail 3%CO2 ...