Nintendo contro Yuzu | Tropic Haze si prepara a difendersi in tribunale

(Di lunedì 4 marzo 2024) La causa dil’emulatorecontinua. Lo sviluppatoreha risposto alla mossa del colosso giapponese. Per il momento non ci sono dichiarazioni ufficiali. Sappiamo però cheha incaricato un suo avvocato e che si è impegnata a dare una risposta ufficiale entro 60 giorni. Per chi non ha seguito la vicenda, ricordiamo cheha intentato causae il suo emulatore perSwitch la settimana scorsa. Secondo la grande N,l’emulatore favorirebbe la pirateria rendendola accessibile su scala globale. Secondo i dati diffusi da, oltre un milione di copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ...

