Niksen | perché dovremmo riscoprire la filosofa del dolce e necessario far niente

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di lunedì 4 marzo 2024) Prendersi delle pause dalla frenesia quotidiana fa bene alla salute, ed è altamente consigliato. Si tratta di un’urgenza vera e propria nella società di oggi, carica di stress e burnout, tanto che in Olanda hanno ideato una filosofia che porta il nome di. Il “far” è indispensabile per vivere meglio e riuscire a gestire la vita impegnata dei giorni nostri, quando è diventato impossibile non avere qualcosa di utile da fare. Ma anche se potrebbe sembrare semplice, èimparare a non fare, trovare il metodo di ozio più adatto ad ognuno di noi.ciò che rilassa e fa svagare qualcuno, non funziona per qualcun altro. Vediamo allora cos’è la filosofiae cosa fare per abbracciarla.: cos’è e cosa ...