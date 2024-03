Neve fresca oggi in Appennino | quanta ne è caduta e le previsioni per il weekend

(Di lunedì 4 marzo 2024) Modena, 4 marzo 2024 – Questa mattina l’altoemiliano-romagnolo si è svegliato sotto una coltre diin quota. Emilia Romagna meteo così riassume nevicata edi giornata: ‘Il nostroè tornato ad imbiancarsi ma solo con qualche centimetro di. I fiocchi sono scesi ai 900 metri di quota tra piacentino e parmense, ai 1000 metri nel reggiano, ed ai 1100 altrove, ma le precipitazioni sono risultate scarse e sono cessate quando laaveva iniziato a scendere di quota. Nelle prossime ore attese nevicate sui rilievi occidentali ma con quotain risalita’. Una situazione ben diversa di quella di un anno fa, quando lasuperò il mezzo metro in quota e scese abbondante sino a quote ...

