Netflix | quali serie sono in arrivo a marzo 2024?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sarà unparticolarmente ricco di contenuti su: la nota piattaforma di streaming ha infatti in serbo per i suoi abbonati una lunga lista di prodotti seriali di tutto rispetto. Vediamo dunque insiemele uscite più attese del mese. Date da mangiare a Phil - 7° stagione (dal 1°) La settima stagione dellaculinaria presenta un totale di otto episodi nel corso deiseguiremo il presentatore Phil in giro per alcune città sparse per i quattro angoli del globo alla ricerca del cibo più delizioso in circolazione. Furies (dal 1°) Lafrancese segue le avventure di Lyna, una giovane donna con tanta voglia di vendetta per la morte del padre. La protagonista si trova suo malgrado ...