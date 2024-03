Nella Costituzione francese entra il diritto all’aborto Il Vaticano | è un attentato alla vita

(Di lunedì 4 marzo 2024) Non può esistere un “”, sotto ogni aspetto, a sopprimere unaumana e l’aborto riin questa casistica. A ribadirlo, dopo l’inserimento, della garanzia della libertà per le donne di ricorrere, è la Pontificia Accademia per lache, in una nota sottolinea di sostenere in la posizione già esposta dstessa Conferenza Episcopale(CEF) che il 29 febbraio scorso, aveva ribadito che “l’aborto, che rimane unfin dall’inizio, non può essere visto esclusivamenteprospettiva dei diritti delle donne”, rammaricandosi che “il dibattito avviato non abbia menzionato le ...

