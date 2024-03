Nba | Boston non si nasconde più Jaylen Brown | “È il nostro momento”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nella notte, vittorie importanti per iCeltics e gli Oklahoma City Thunder. I biancoverdi si impongono con una vittoria schiacciante per 140-88 contro i Golden State Warriors. Biancoverdi alla 11^ vittoria consecutiva. Okc si porta al primo posto in classifica nella Western Conference, grazie alla vittoria per 118-110 sui Phoenix Suns, superando così i Minnesota Timberwolves sconfitti nella notte dai Clippers. Quello andato in scena al TD Garden diè stato un vero e proprio dominio da parte della squadra allenata da Joe Mazzulla. All’intervallo lungo i biancoverdi avevano già chiuso la partita, con un clamoroso risultato di 82 a 38. A trascinare la squadra del Massachusetts ci pensano Jayson Tatum, che mette a segno 27 punti, con il 70% al tiro, e, top scorer di serata con 29 punti. Il numero ...

