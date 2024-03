Nave Duilio | comandante a Sky Tg24 | Nessun segnale pericolo imminente ma rischi esistono

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 4 marzo 2024) "La situazione adesso è sotto controllo" e non ci sono segnali di "minaccia intorno alla nostra", né di "attacchi imminenti" o "attacchi in corso". Così a SkyAndrea Quondamatteo,della, cacciatorpediniere della Marina Militare attualmente impegnato a difendere le acque del Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi yemeniti. "Ici sono perché questa è una conflict zone", gli Houti lanciano "missili e utlizzano dronii" e pertanto "sono acquese". Ieri l'abbattimento del drone daOggi Quondamatteo ha anche spiegato la dinamica dell'abbattimento del drone lanciato nella giornata di ieri dagli Houthi. "Ieri - ha detto -, in navigazione ...