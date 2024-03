Napoli | scale mobili da Montesanto al Corso Vittorio Emanuele | dopo 12 anni ripartono i lavori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Inaugurato questa mattina alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il cantiere per l’attivazione delledied idi ammodernamento della stazione per un valore complessivo pari a 18 milioni. La messa in funzione dellediè un progetto che risale al lontano dicembre 1986 i cuifurono sospesi nell’ottobre del 2012 a causa di un contenzioso tra il concessionario e commissario straordinario del Governo al quale EAV subentra nel 2022 quale soggetto attuatore. L’attivazione delleconsentirà nuovamente il collegamento pedonale traed il popolare quartiere di. Gli interventi riguarderanno la ...