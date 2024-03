Napoli | risentimento all’adduttore destro per Rrahmani | domani gli esami

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ilha comunicato cheha subito undurante la partita di ieri sera contro la Juventus. Le sue condizioni saranno rivalutate, quando iltornerà a lavoro per preparare la sfida contro il Torino. Il: “saranno valutate le condizioni di” Il comunicato del: “Dopo il successo sulla Juventus, ilriprenderàgli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Saranno da valutare le condizioni disostituito ieri per un ...

