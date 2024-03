Napoli | Reja | “Finalmente un po’ di serenità”

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’ex allenatore delEdyha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Marte Sport Live’ in onda su Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Con le vittorie con Sassuolo e Juventusè arrivata un po’ di. Molto è cambiato nel, specie in mentalità e nel modo di giocare grazie a Calzona: Ciccio è stato bravo a recuperare la squadra, a salvare una nave un po’ allo sbando, facendoci rivedere qualcosa della squadra del passato. Prima non era la squadra che eravamo abituati a vedere. Bisogna migliorare ancora, c’è la possibilità di crescere, ma la strada è quella giusta”., la scelta di ADL “Quella di De Laurentiis è stata una scelta giusta e lui ha sempre queste intuizioni felici. Quando ho visto e letto che c’era la possibilità di ingaggiare ...

Pagina 3 | Reja punta su Calzone: "E' la scelta giusta per il Napoli": Calzona è anche il ct della Slovacchia: " Come coniugare il lavoro di CT con quello di allenatore di club Sono stato in Albania per quattro anni e guidare una Nazionale è qualcosa di diluito, la sent ...corrieredellosport

L'EX LAZIO - Klose: "Andare in biancoceleste è stato il coronamento della mia carriera, tifo per loro": La comunità nello spogliatoio, lo stare insieme, per me era sensazionale e totalmente nuovo. Per esempio con Edi Reja, che è stato il mio primo allenatore alla Lazio, potevi bere un bicchiere di vino ...napolimagazine

Klose: "La Lazio è stata il coronamento della mia carriera": BAYERN MONACO LAZIO KLOSE - Il doppio ex si esprime e dice la sua alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League ...lazionews.eu